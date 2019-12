ABD’den Güney Kıbrıs’ta kayıtlı şirketlere yaptırımlar

Amerika’nın Afrika ve Arap dünyası ülkelerine uyguladığı ambargonun, Güney Kıbrıs’ta kayıtlı olan şirketler için, çatışma bölgelerine silah tedarik etmeye müdahil olmaları açısından caydırıcı bir unsur olarak görülmediğini yazan Fileleftheros gazetesi, bunun ABD Hazine Bakanlığının söz konusu raporundan ortaya çıkan sonuç olduğunu kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığının, en nihayetinde, içlerinden 3 tanesi de Güney Kıbrıs’ta kayıtlı bulunan birçok şirkete yaptırımlar uyguladığını yazan gazete, Güney’de kayıtlı şirketlerinin isimlerinin Finrost Ltd, Moonstrom Enterprises Ltd ve Tardigrage Ltd olduğunu ve bunların Balkanların en büyük silah tedarikçilerinin arasında bulunan Slobodan Tesic’le bağlantıları olduğunun görüldüğüne dikkati çekti.

Gazete, Rum Şirketler Mukayyitliğinin elindeki verilerin gösterdiği üzere, Güney Kıbrıs’ta kayıtlı söz konusu şirketlerin, Slobodan Tesic ile işbirlikçisi olan Esad Kapidzic tarafından kullanıldığını ve böylece ABD’nin yaptırım uyguladığı ülkelere silah tedariki ambargosunun kırıldığını ekledi.

