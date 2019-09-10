Birinci Lig’de İlk Hafta Programı Belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Birinci Ligde 2019-2020 sezonunun ilk hafta programı belirlendi.

Akova ve Doğancı Birinci Ligden çekilirken, Akova’nın yerine Maraş Gençlik ve Spor Kulübü lige alınan takım oldu. Doğancı’nın yerine her hangi bir takımın lige alınıp alınmayacağı belirsizliğini korurken, BTM 1.Lig ekibi Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na yeniden Birinci Lige yükselmek için dilekçede bulundu. Sezona şampiyonluk hedefi ile girecek olan Girne Halk Evi ile Yonpaş Dumlupınar, ilk haftada Girne’de karşılaşacaklar.

Birinci Ligde ilk hafta programı şöyle:

14 Eylül Cumartesi, Saat 16:30

Esentepe – Çanakkale (İskele Cumhuriyet Stadı)

Lapta – Karşıyaka (Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı)

Doğancı – Yalova (Doğancı ligden çekildi)

Mesarya – Mormenekşe (Değirmenlik Sadık Cemil Stadı)

15 Eylül Pazar, Saat 16:30

Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği (Doğancı Emek Stadı)

Dörtyol – Görneç (Dörtyol Stadı)

Maraş – Ozanköy (Maraş Necip Halil Kartal Stadı)

16 Eylül Pazartesi, Saat 19:00

Girne Halk Evi – Yonpaş Dumlupınar (Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı)