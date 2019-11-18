ad

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 6 yaralı

ABD'de futbol maçı esnasında meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken henüz gözaltına alınan olmadı

ads
18/11/2019

ads
ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Fresno kentinde meydana gelen olayda, futbol maçı izlemek üzere toplanmış kalabalığa ateş açıldığını duyurdu.

İlk bilgilere göre saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.

Saldırının nedeni hakkında da resmi bir açıklama yok.

18/11/2019 10:43
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, abd, silah, saldırı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.