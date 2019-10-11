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Instagram, direkt mesajı masaüstüne taşıyabilir

Instagram'ın direkt mesaj işlevinin, yapılan bir keşfe göre telefondan masaüstüne gelebileceği bildirildi

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11/10/2019

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Instagram, direkt mesajı masaüstüne taşıyabilir

Instagram'ın web tabanlı sürümü, mobil uygulamaya göre birçok yönden kısıtlamalar içeriyor. Masaüstünde resimlerin 'beğenilip' onlara yorum yapılabilmesinin ötesine geçemiyor, direkt mesaj gibi işlevler sadece telefonda kullanılabiliyor. Chip.com.tr'nin aktardığına göre, uygulama dosyalarını masaya yatırıp, adeta uygulamaların geleceğine bakan Jane Manchun Wong, henüz tamamlanmamış bir 'Instagram Direct' işlevinin arayüzünü Twitter'da paylaştı. Wong'un paylaştığı ekran görüntüsü, Direct'in web sürümünün Facebook Messenger'a benzer görünebileceğini gösteriyor. Örneğin bir sohbetteki üyelerin listesi, arayüz içerisinde gösteriliyor. İşlevin herkese açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor.

11/10/2019 08:40
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TAGS: haber, kıbrıs, instagram, masa
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