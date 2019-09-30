Midilli adasındaki mülteci kampında yangın çıktı

4 bin kişi kapasiteli ancak 10 binden fazla mülteci ve göçmenin yaşadığı Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Kampı’nda bir konteynırda yangın çıktı. Resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, yangında bir göçmen kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Talihsiz kadının henüz 1 yaşını doldurmamış bebeğinin de yanarak can verdiği iddialar arasında. Olayda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yangının söndürülmesinden sonra harekete geçen mülteci ve göçmenler, Moria’daki devlet ofisini işgal etme girişiminde bulundu. Polis, gözyaşartıcı gaz kullanarak göstericilere müdahale etti. Mülteci ve göçmenler ile polis arasında çıkan çatışma saatlerce sürdü. Çatışmada yaralanan 5 mülteci ve göçmen hastaneye sevk edildi. Dün Atina’daki AEK-PAOM futbol maçında görevli bir grup polisin, çıkan olaylar nedeniyle, askeri nakliye uçağı ile Midilli’ye gönderildiği belirtiliyor.

30/09/2019 09:25