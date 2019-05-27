TCMB: Yabancı para zorunlu karşılıklar artırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) zorunlu karşılıklara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi.