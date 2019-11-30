Atakan’dan Gönyeli çemberindeki bakım onarım çalışmalarıyla ilgili açıklama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Gönyeli çemberindeki bakım onarım çalışmalarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı

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30/11/2019

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Atakan’dan Gönyeli çemberindeki bakım onarım çalışmalarıyla ilgili açıklama

Atakan, paylaşımında bakım onarım çalışmalarının 4 gün daha süreceğini duyurdu. Bu süreç içerisinde biraz sıkıntı çekileceğini belirten Atakan, çalışmalar tamamlandıktan sonra söz konusu bölgede sorunların giderilmiş olacağını aktardı. Atakan paylaşımında; “Gönyeli çemberi bakım onarım çalışmaları dün gece itibariyle başladı. Temel takviye ve iki kat asfaltlama şeklinde ve gece de sürecek çalışmaların 4 gün devamı planlanıyor. Bu süreçte biraz sıkıntı çekeceğiz ama sık kullanılan bu noktadaki sorunlar giderilmiş olacak.” ifadelerine yer verdi.

30/11/2019 13:08
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TAGS: haber, kıbrıs, atakan, gönyeli çemberi, onarım
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