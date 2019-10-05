Apple, iKinema şirketini satın aldı

Donanım Haber'in aktardığına göre teknoloji devi Apple, bu satın almayı kamuya henüz açıklamadı, ancak yasal düzenlemeler Apple’ın uluslararası şirket avukatı Peter Denwood’un 12 Eylül’de iKinema’nın yönetim kuruluna atandığını gösteriyor. iKinema, hareket yakalama, oyunlar ve VR yazılımları konusunda uzmanlaşmış şirket olarak öne çıkıyor. Web sitesi şu anda şirket hakkında çok az bilgi sunuyor. Apple'ın artırılmış ve sanal gerçeklikle giderek daha fazla ilgilenmeye başladığı görülüyor. Buna paralel olarak iKinema, hem geliştiricilere yönelik ARKit yazılım platformu hem de AR gözlükleri yapımı konusunda Apple'ın hedefleri doğrultusunda çalışacak. Satın almanın ne kadara gerçekleştiği konusunda resmi bir açıklamanın ne zaman yapılacağı ise henüz gizemini koruyor.

05/10/2019 09:02