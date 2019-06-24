KKTC Nöbetçi Eczaneler (24 Haziran 2019)
Nöbetçi Eczaneler ...
24/06/2019
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LEFKOŞA
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli / Lefkoşa
2234565
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA / Lefkoşa
2280909
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GAZİMAĞUSA
TANYA SALİMER ECZ
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa / Gazimağusa
3669988
UMUT ECZANESİ
Çetin Alkan Apt.N0:27/2 İsmet İnönü Bulvarı Mağusa / Gazimağusa
3662369
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GİRNE
KARPUZOĞLU ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Eren İş Hanı N0:1 Karakum Girne / Girne
TÖREN ECZANESİ
Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne / Girne
0392 8154043-0392 8158979
8161230
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GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt / Güzelyurt
7142193
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İSKELE
ÖZBİRTAN ECZ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele / İskele
3712224