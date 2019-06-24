HABER KIBRIS

ad

KKTC Nöbetçi Eczaneler (24 Haziran 2019)

Nöbetçi Eczaneler ...

ads
24/06/2019

ads
KKTC Nöbetçi Eczaneler (24 Haziran 2019)

LEFKOŞA

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli / Lefkoşa

 2234565

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA / Lefkoşa

 2280909

***************

GAZİMAĞUSA

TANYA SALİMER ECZ

 Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa / Gazimağusa

 3669988

UMUT ECZANESİ

 Çetin Alkan Apt.N0:27/2 İsmet İnönü Bulvarı Mağusa / Gazimağusa

 3662369

*********************

GİRNE

KARPUZOĞLU ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Eren İş Hanı N0:1 Karakum Girne / Girne

TÖREN ECZANESİ

 Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne / Girne

 0392 8154043-0392 8158979

 8161230

*********************

GÜZELYURT

AŞAR  ECZANESİ GÜZELYURT

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt / Güzelyurt

 7142193

*******************

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele / İskele

 3712224

Bu habere tepkiniz:
TAGS: nöbetçi, eczane, 24, haziran, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.