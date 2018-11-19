3 Bölgeyi kapsayan emirnamenin taslağı açıklandı

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı yürürlüğe girinciye kadar, bölgeyi bir dizi koruma altına alacak emirnamenin taslağı üzerinde çalışmalar sürüyor.

Taslak, vatandaşın bilgisine getirildi… Bilgilendirme toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sürdürülebilir planlı gelişmenin önemine vurgu yaptı; kültürel, tarihi ve doğal mirasa sahip çıkmak gerektiğini söyledi.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, taslağın dairenin resmi web sitesinden yayınlanacağını ve vatandaşın görüşlerine açık olacağını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise, emirname taslağıyla ilgili birçok asılsız haber çıktığını, bir gecede bir bölgenin kaderini değiştirecek bir çalışma olmadığını, önyargılı yaklasilmamasi gerektiğini söyledi.

Planlı büyüme adına çalışmanın önemine vurgu yapan Baybars, emirnamenin vatandaşın görüşleri alınarak hazırlanacağına vurgu yaptı.

Sürdürülebilir planlı gelişme için herkesin fikrinin önemli olduğunun altını çizen Baybars, kültürel, tarihi ve doğal mirasa sahip çıkmak gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, emirname taslağı detaylı olarak katılımcılara anlatıldı

BRTK