Koronavirüs için beklenen iyi haber geldi!

İran'da koronavirüsten ölenlerin haberi gelmesinden sonra Irak, bu ülke ile olan tüm bağlantılarını kesme kararı aldı. Koronavirüs için dünya çapında çalışan uzmanlar ölümcül salgının tedavisi için çok önemli bir buluşa imza attı. Öte yandan salgında ölenlerin sayısı 2 bin 238’e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisi için çok önemli gelişmeler yaşandı. Henüz belirli bir tedavisi bulunamayan koronavirüs için yapılan çalışmalarda önemli bir sonuca varıldı. Ayrıca uzmanlardan koronavirüs için insanlar için korkutan çok kritik bir uyarı geldi. İşte koronavirüs ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

Bilim insanları, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan hücrelerine tutunmasını ve yayılmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimin yapısını çözmeyi başardı.

"Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Teksas Üniversitesinden araştırmacılar, Kovid-19'un genom haritası kullanılarak üretilen numuneler üzerine yaptıkları çalışmada koronavirüsün insan hücresine nüfuz etmesini sağlayan "anahtar" enzimi tespit etti.

Bu yolla koronavirüsün bulaşıcılığını sağlayan çivi proteinin haritasını çıkaran araştırmacılar, aynı zamanda insan hücresinde hangi enzimin koronavirüsün tutunmasını sağladığını da keşfetti.

"Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enziminin, koronavirüse hücre kapısını açan "kilit" işlevi gördüğü belirlendi. Araştırmacılar, aynı enzimin, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan koronavirüs için de alımlayıcı rol üstlendiği ancak Kovid-19'un hücreye SARS'tan 10 ila 20 kat daha sıkı bağlandığına dikkati çekti.

Çivi proteininin yapısının çözülmesinin koronavirüse karşı aşı geliştirme çabalarına hız kazandırması bekleniyor.

Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 İranlının hayatını kaybetmesi üzerine ülkeye giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına vize verilmemesi kararı aldı.

İçişleri Bakanı Yasir el-Yasiri imzasıyla yayımlanan bakanlık kararnamesinde, Kovid -19 nedeniyle 2 İranlının hayatını kaybetmesinin ardından Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceği belirtildi.

Irak, İran'da ölümle sonuçlanan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu ülkeye açılan bir sınır kapısını kapattığını duyurmuştu.

21/02/2020 09:54