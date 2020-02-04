Öğretmenlere Yönelik Online Eğitim

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu doğrultuda Pearson uzman eğitmenlerinden Suzan Kotan online öğretmen eğitim programına katılacak olan öğretmenlere bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte 'Teacher Development Interactive' platformunun kullanımı ve sürecin detayları anlattı.

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun eğitimler ile ilgili yaptığı açıklamada, öğretmen eğitimlerinin geleceği olarak görülen online eğitimleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak çok önemsediklerini ve ilk defa uygulanmaya başlanan eğitimlerde öğretmenlerin başarılı olacaklarından emin olduklarını vurguladı.

Süreç sonunda başarılı olan öğretmenlerin Hunter College tarafından verilen ve uluslararası geçerliliği olan First TEFL sertifikası almaya hak kazanacağını belirten Uzun, programın tamamlanmasının ardından eğitimlerde başarılı olan öğretmenlerin 'Eğitici Öğretmen' Master Teacher olarak daha ileri bir programa dahil edileceklerini söyledi.

04/02/2020 15:10