Kuzey Kore lideri Kim füze denemesinde corona virüsüne meydan okudu

Kısa menzili füze denemesini yerinde izleyen Kim, corona virüsten korunmak için maske takmazken, etrafında bulunan askerlerin maskeli olması dikkat çekti. Kuzey Kore'de resmi olarak corona virüsü tepsit edilmedi ancak ocak ayından bu yana 20 kişinin şüpheli şekilde öldüğü belirtiliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ordu güçlerinin dün Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemesini, yeni tip corona virüs (Covid-19) tehdidi nedeniyle maske takan askerlerle birlikte izledi.

Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA'da yer alan haberde, Kim'in dün ülkenin doğusundaki Wonsan kentinde yapılan "savaşa hazırlık tatbikatı"nı yerinde izlediği belirtildi.

Haberde, tatbikatın başarılı şekilde sonuçlandığı, ateşlenen kısa menzilli balistik füzelerin de Kuzey Kore'nin doğu sınırlarına düştüğü ifade edildi.

Kim'in etrafındaki askeri yetkililerin maske taktığı vurgulanan haberde, kendisinin ise tatbikatı maske kullanmadan takip ettiğine dikkat çekildi.

Haberde, Kuzey Kore'de yeni tip corona virüs (Covid-19) tehdidi nedeniyle askerlerin toplu eğitim yapmalarının geçici yasaklandığı vurgulandı.

Kuzey Kore'de henüz Covid-19 bağlantılı bir vaka ya da buna bağlı ölüm görülmedi ancak internetten yayın yapan Daily NK gazetesi, ocak ayından bu yana ülkede 20'den fazla kişinin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti.

03/03/2020 11:17