Oscar 2020 ödüllerini kim kazandı? Oscar 2020 sahiplerini buldu…

92. Akademi Ödülleri sahiplerini buluyor. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen ödül töreninde 'En İyi Yönetmen' ödülü Parasite filmiyle Bong Joon-Ho oldu. En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix'in oldu.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 92. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Güney Kore yapımı 'Parazit' (Parasite), ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film ödülüyle Oscar tarihine geçti.

Bunun yanı sıra "Parazit", yönetmeni Bong Joon Ho'ya 'En İyi Yönetmen' ödülünü getirirken, 'En İyi Uluslararası Film' ve 'En İyi Orijinal Senaryo' ödüllerini toplayarak büyük bir başarı kazandı.

Phoenix, Joker ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı

Öte yandan 'Judy' filmi ile 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Renee Zellweger kazandı.

'Joker' filminin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Phoenix, ödülü kabul konuşmasında, sinema sektöründeki cinsiyetçilik ve ırkçılık, ekolojik felaketler ve vejetaryenlik gibi birtakım konulara değindi.

Phoenix, konuşmasını rahmetli kardeşi River Phoenix yazdığı şiirden "Kurtuluşa sevgiyle koşun ve barış sizi takip edecek" sözleriyle noktaladı.

'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü 'Evlilik Hikayesi' (Marriage Story) filmindeki rolüyle Laura Dern kazandı.

'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü de 'Bir Zamanlar Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood ) filmindeki rolüyle Brad Pitt kazandı.

Ödüle layık görülenler şu şekilde:

En İyi Film Müziği: Joker (Hildur Guðnadóttir)

En İyi Özgün Şarkı: "(I'm Gonna) Love Me Again" Rocketman (Elton John ve Bernie Taupin)

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Bombshell

En İyi Uyarlama Senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

En İyi Kostüm Tasarımı: Little Women

En İyi Görsel Efekt: 1917

En İyi Kurgu: Ford vs. Ferrari

En İyi Görüntü Yönetmeni: 1917 (Roger Deakins)

En İyi Ses Kurgusu: Ford v Ferrari

En İyi Ses Miksajı: 1917

En İyi Belgesel: American Factory

En İyi Kısa Belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

En İyi Animasyon Filmi: Toy Story 4

En İyi Kısa Animasyon: Hair Love

En İyi Kısa Film: The Neighbor’s Window

En İyi Yapım Tasarımı: Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Sinematografi: 1917

Törenden notlar:

87. kez bu sene de hiçbir kadının en iyi yönetmen dalında aday gösterilmemesi yine törende en çok konuşulan konulardan biri oldu. Hatta bu konuya dikkat çekmek oyuncu Natalie Portman kadın yönetmenlerin isimlerini taşıyan bir ceketle Oscar Ödül Törenine katıldı.

Eminem, Lose Yourself’i 17 yıl sonra sansürsüz seslendirdi

2003 yılında En İyi Şarkı Oscarı’nı kazanan Lose Yourself’i sansürsüz bir şekilde söylemesine izin verilmeyen Eminem, 17 yıl sonra şarkıyı Oscar Ödül Töreni’nde nihayet sansürsüz olarak seslendirdi.

10/02/2020 10:25