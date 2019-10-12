Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist 415'e ulaştı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 415 olduğunu açıkladı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı." ifadelerine yer verildi.

12/10/2019 09:12