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Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist 415'e ulaştı

Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 415'e ulaştı

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12/10/2019

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Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist 415'e ulaştı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 415 olduğunu açıkladı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı." ifadelerine yer verildi. 

12/10/2019 09:12
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TAGS: haber, kıbrıs, fırat, terörist
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