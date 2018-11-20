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Endonezya'da bir kadın, kaçırdığı uçağın arkasından koşarak yetişmeye çalıştı

ndonezya'ya bağlı Bali'de bulunan Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda bir kadın, kaçırdığı uçağa binmeye çalışarak kalkmak üzere hareket eden uçağın arkasından koştu.

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20/11/2018

Endonezya'da bir kadın, kaçırdığı uçağın arkasından koşarak yetişmeye çalıştı

Yerel medyada çıkan haberlere göre, kimliği açıklanmayan kadının geçen pazar sabahı 7.20'de kalkan uçağa geç kalınca güvenlik görevlilerini atlatıp uçağın kalkmak üzere hareket ettiği yola çıktı.

Uçağa binmek isteyen kadının, kendisine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerine direndiği görüldü. Kadın, güvenlik görevlilerinin elinden kurtulamayınca kendisini yere bıraktı. Uçuş firmasından bir sözcü ise, yaptığı açıklamada uçağın güvenli bir şekilde hareket ettiğini belirtti.

Uçağa binmesi engel olunan kadının ise aynı günün akşam saatlerindeki başka bir uçağa bindirildiği öğrenildi.

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