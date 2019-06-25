KTFF 2018-2019 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 29 Haziran'da

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2018-2019 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 29 Haziran 2019 tarihinde Cumartesi 10.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda toplanacak.

Toplantıya KTFF'ye bağlı K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig Kulüp başkanları ile BTM Ligi Kulüpleri adına BTM Kulüpleri temsilcisinin katılmaları veya temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini genel kurula sunmaları gerekiyor. Bu arada Fevzi Adanır Cointernatinal Accountants tarafından hazırlanan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Futbol Sezonu Bağımsız Denetim Raporu açıklandı.1 Haziran 2018 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki mali rapora göre Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 6,5 milyona yakın bir bütçesi ortaya çıkarken, federasyonun kasasında yaklaşık 430,000 TL nakit para olduğu açıklandı.





(Halkın Sesi)