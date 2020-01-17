Yunanistan'da Türkiye depremi: Avrupa Birliği'ni tehdit etti

Türkiye, yaklaşık iki ay önce Libya meşru hükümeti ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda anlaştı, Doğu Akdeniz politikasında önemli bir kazanım elde etti.

Bu adım, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin İsrail ve Mısır ile yürüttüğü Avrupa'ya doğal gaz sevk etmeyi hedefleyen projesini zora soktu.

Her seferinde tepkisini ortaya koyan Atina yönetimi, Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'nda da konuyu gündeme getirmeyi planlıyordu.

Ancak Almanya'nın konferansa davet etmemesi ile hüsrana uğradı.

Yunanistan'dan Avrupa Birliği'ne tehdit

Sürecin dışında kalan Yunanistan, Türkiye ile Libya meşru hükümeti arasındaki anlaşmayı bahane ederek Libya barışını baltalama çabasına girdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Birliği'ni tehdit etti.

Türkiye ile Libya meşru hükümeti arasında yapılan anlaşma feshedilmediği sürece, Birliğin, Libya ile ilgili herhangi bir barış anlaşması yapmasını engelleyeceklerini söyledi.

Yunanistan, bununla da kalmadı...

Libya krizine siyasi çözüm bulmayı hedefleyen Berlin Konferansı öncesi darbeci Hafter'i Atina'da ağırlıyor.

Hafter, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Libya'da sivil kayıpların artması üzerine, Türkiye ve Rusya'nın ortak çağrısıyla 12 Ocak'ta ateşkes uygulamaya girdi.

Bingazi'de Hafter ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Hafter'in ateşkesi sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Ancak Ulusal Mutabakat Hükümeti ateşkesin ihlal edildiğini, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyinde Brega petrol tesislerine havan toplarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

17/01/2020 16:42