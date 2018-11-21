KTOEÖS : 14 branşta 16 öğretmen eksiği bulunuyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS); 28 Kasım tarihine kadar okullardaki eksik 16 öğretmen ataması yapılmadığı takdirde grev dahil her türlü eylemi hayata geçireceğini açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, Sendika’nın nakillerin zamanında yapılarak ihtiyaçların belirlenmesi, münhal ilan edilerek kadroların tamamlanması ve 2018-2019 öğretim yılına eksik kadrolarla başlanmaması için aylarca Milli Eğitim Bakanlığına sözlü ve yazılı birçok kez uyarıda ve çağrıda bulunduğunu anlattı.

Eylem, oldukça uzun mesai ve emek harcayarak nakil çalışmalarının tamamlandığını ancak , birlikte çalışılarak tamamlanan nakilleri ve belirlenen ihtiyaçları Bakanlığın Kamu Hizmeti Komisyonu’na geç gönderdiğini, sınavların geç yapıldığını, 2018-2019 öğretim yılında okulların eksik kadrolarla açıldığını kaydetti.

Eylem “Bizler eğitimde yaşanan kayıpların endişesiyle mücadele ederken Bakanlık müsteşar atama kriziyle, Fas'ta İslam eğitim, bilim ve kültür konferansına katılımla, 15 Kasım'ı Londra’da kutlamayla, Tüyap'a katılacak heyetin belirlenmesi gibi çok önemli sorunlarla uğraşmıştır” ifadelerini kullandı.

Öğretmen münhallerinde Bakanlığın şeffaflık, eşitlik ve adaletten uzak politikalar ortaya koyduğunu iddia eden Eylem, 126 öğretmen ihtiyacı varken 91 münhal ilan edildiğini ancak sonraki atamalarda ihtiyaç olmadığı halde gereksiz münhal açıldığını öne sürdü.

Okullarda 14 branşta 16 öğretmen eksiği bulunduğunu ifade eden Eylem şu soruları yöneltti:

“Gereksiz atama yerine gerekli kadrolara neden münhal açılmamakta ve kadrolar tamamlanmamaktadır?

Okullar açılmadan ekonomik kriz bahanesiyle belirlenen ihtiyaç kadar ve her branştan münhal ilan edilmezken gereksiz ve fazladan alınan yetkiler ve ilan edilen münhaller krizden etkilenen hükümete külfet getirmiyor mu?

Eksik kadroların ve çözülmeyen altyapı sorunlarının neden olduğu eğitim kayıpları ve fırsat eşitsizliği çocuklarımızın eğitim hakkının elinden alınması anlamına gelmiyor mu?

Atama bekleyen işsiz gençlerimiz, hem TC'den görevlendirilen ithal öğretmenlerle kadroların doldurulması, hem de atamalarda yaşananlarla şeffaflık, adalet ve eşitlik ilkelerinin zan altında bırakılmasıyla mağdur edilmiş olmuyor mu?”

Birinci Dönem ara sınavları başlamış olmasına rağmen hala 16 öğretmen, 6 müdür, 25 müdür muavini, 13 atölye şefi, bölüm şefi, sekreter, hademe eksiklikleriyle Bakanlığın okulları kaderine terk ettiğini savunan Eylem, öğrencilerin mağdur edildiğini, eksik kadroların yükünü öğretmenlerin ve okul idarelerinin çekmekte olduğunu ileri sürdü.

Eylem, “Güncellenmesi, değiştirilmesi gereken tüzükler ve yasalar, orta eğitim ve mesleki teknik öğretimde özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerimizin sayısı artmaktayken, kadro atanmasına yönelik gerekli özel eğitim yasası, ilkokullarımıza rehber öğretmen atanmasına yönelik gerekli yasa için Bakanlık hiçbir çalışma yapmamakta, okullarımızda yaşanan sıkıntılara seyirci kalmaktadır” iddiasında bulundu.

ÖĞRENCİ VE VELİLERE ÇAĞRI

KTOEÖS Başkanı Eylem, öğrencilere ve velilere eksik öğretmen kadrolarının tamamlanması için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Eylem, ayrıca, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile hükümeti, halka ve çocuklara karşı sorumluluklarını yerine getirmek üzere göreve davet etti.