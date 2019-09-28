HABER KIBRIS

ad

Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı

United Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi

ads
28/09/2019

ads
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı

ABD'de Washington-San Francisco seferini gerçekleştiren United Havayolları'na ait yolcu uçağında, kadın bir yolcu tuvalette mahsur kaldı. Havada yaşanan paniğin ardından yolcu uçağı Denver Havalimanına acil iniş gerçekleştirdi. Havayolu tarafından yapılan açıklamada tuvalette yaklaşık 1 saat mahsur kalan kadın yolcu, uçak acil iniş gerçekleştirmesinin ardından mahsur kaldığı tuvaletten kurtarıldı. Kadının yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

28/09/2019 11:43

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, uçak, acil, iniş
MANŞETLER

HK ABSÜRD

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.