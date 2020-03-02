Koronavirüs Finlandiya'da: Vaka sayısı 6, 130 öğrenci karantinada

Çin'in Wuhan kentinden dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüsde bilanço artmaya devam ediyor.

Finlandiya sağlık yetkililerinden yapılan açıklamalara göre, ülkede 3 kişide daha koronavirüsün tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi.

Yetkililer, yeni vakaların da gözlem altına alındığını belirtti.

Öte yandan Helsinki ve Uusima Bölge Hastanesi Medikal direktörü Asko Jrvinen yaptığı açıklamada, "Helsinki bölgesinde, 6. Sınıf seviyesinde öğrencilerin bulunduğu bir ortaokulda, hastalıkla ilgili hafif septomlar gösteren 130 öğrenciyi karantinaya aldık, bu öğrenciler 14 gün boyunca aileleriyle beraber evde bulunacaklar, eğitimlerini de uzaktan eğitim sistemi ile alacaklar" ifadelerini kullandı.

Finlandiya Ulusal Sağlık Enstitüsü başkanı Taneli Puumalainen ise, "Yurtdışına çıkan ve gelen turistlerin iyi bilgilendirmeleri gerekiyor. Ayrıca hastalıkla ilgili şüphesi olan vatandaşlar için bu Pazartesi’den itibaren bilgi alabilecekleri bir telefon hattını faaliyete geçirdik" açıklamasında bulundu.

02/03/2020 12:14