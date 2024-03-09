Netflix'teki İlk Kıbrıslı Film Temmuz’da

Kıbrıslı Rum film yapımcısı Stelana Kleri'nin "Find Me Falling" adlı filmi, 19 Temmuz'dan itibaren Netflix'te gösterime girecek ilk Kıbrıs filmi olarak tarihe geçecek.

"Find Me Falling"in başrollerinde Harry Connick Jr. ve Agni Scott yer alıyor. Hikaye, yaşlı bir rock yıldızının cennet gibi bir Akdeniz adasında bir uçurumun yakınındaki tenha bir eve taşınma kararını konu alıyor. Ancak dikkat çekmeme hayali, eski bir aşkı yeniden alevlendiğinde tamamen suya düşer.

Film, Kıbrıs'ta, Baf ile Lefkoşa arasında çekildi. Oyuncu kadrosunun ve ekibin çoğunluğu da Kıbrıs'tan olduğu da ifade edildi. Yapımcılığını Jupiter Peak Productions (ABD) ve Meraki Films (Kıbrıs) tarafından, Kıbrıs Rum Kültür Bakanlığı ve Sinema Danışma Komitesi'nin (SEKİN) desteğiyle yapılan bir Kıbrıs-ABD ortak yapımı olduğu açıklandı.

.Yapımcı Stelana Kleri, "Bu, Kıbrıs'ın uluslararası izleyici kitlesinde yankı uyandıracak birinci sınıf filmler üretme kapasitesine sahip olduğunun ve dünyanın bizim hikayelerimizi duymak istediğinin kanıtıdır" diye açıklama yaptığı ifade edildi.

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