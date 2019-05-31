Cezaevi'nde kolibasili bilmecesi

BAKLA YEMEĞİNDE KOLİ BASİLİ ÇIKTI

HABERKIBRIS’ın cezaevinden edindiği bilgilere göre; Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde bakla yemeğinde “Koli basili” bakterisine rastlandığı kaydedilirken cezaevine yemek veren şirket olayın doğru olmadığını kaydetti.

MAHKUMLAR ETKİLENMEDİ

Herhangi bir mahkumun bu durumdan etkilenmediği kaydedilirken Sağlık Bakanlığı’nın soruşturmasını sürdürdüğü belirtildi.

YEMEK ŞİRKETİ OLAYI YALANLADI

Merkezi Cezaevi’ne yemek veren PGC Catering Şirketi konuyu yalanlayarak böyle bir durum olmadığını ve gerekli belgelerin ispat için iletilebileceğini belirtti.

CEZA KESİLMEDİ

İddiaların aksine herhangi bir ceza da almadıklarını kaydeden şirket, numunelerin Sağlık Bakanlığı tarafından uygun olmayan koşullar da bekletilmesi sonucu bakteri üremesine neden olduğunu iddia etti.