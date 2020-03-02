Özyiğit: Hastane sigorta konusunda belirsiz

Mecliste konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de koronavirüs, sınır kapılarının kapanması ve hastane yangını konusunda 62. madde uyarınca söz aldı.

Özyiğit, İblib’de hayatını kaybedenler için Türkiye ve ailelerine başsağlığı dileyerek, ABD’nin Arap Baharının son durağı olan Suriye’de Türkiye’yi savaşa soktuğunu söyledi.

Daha fazla kayıp yaşanmadan harekat konusunda bir an önce çözüm bulunması temennisini dile getiren Özyiğit, koronavirüs konusuna da değindi.

Virüsün dünyayı alıp götürdüğünü, bu konuda havaalanı ve denizlerde yeterli önlemlerin alınıp almadığını soran Özyiğit, Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in de bu önlemlerin yeterli olmadığını görerek, kapılarla ilgili kararı aldığını söyledi.

Anastasiadis’in ELAM’ın kışkırtmalarıyla tek taraflı aldığı kararı eleştiren Özyiğit, Rum yönetiminin bir an önce bu kararından dönerek, ülkede bu virüsle ilgili ciddi önlemlerin alınmasını temenni etti.

Hastane yangını konusuna da değinen Özyiğit, bu konuda ciddi bir koordinasyonsuzluk olduğunu, kimsenin büyük yangın, deprem gibi olaylar konusunda nasıl davranılacağını bilmediğini kaydetti.

Yangına müdahaleye tedbir alınarak girilip girilmediği, hasatların sevki konusunda gerçekten yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığı gibi birçok konuda belirsizlikler olduğunu belirten Özyiğit, hastanenin sigortası konusunun da belirsiz olduğunu vurguladı.

Tüm konular hakkında kamuoyunun bir an önce bilgilendirmesi gerektiğini ifade eden Cemal Özyiğit, hizmet verilmeye başlanan servisler konusunda gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını da sordu.

02/03/2020 16:16