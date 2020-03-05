Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi Dizdarlı’yı kabul etti

Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’yı kabul ederek görüştü. 

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05/03/2020

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Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi Dizdarlı’yı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’yı kabul ederek görüştü. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, 1 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan 30. dönem raporunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunarak çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. 

05/03/2020 13:45
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