Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi Dizdarlı’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’yı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, 1 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan 30. dönem raporunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunarak çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

05/03/2020 13:45