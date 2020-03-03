Twitter, personeline 'Evden çalışın' dedi

Dünyanın önde gelen sosyal medya şirketlerinden Twitter, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi çabaları çerçevesinde personeline evden çalışmalarını söyledi.

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03/03/2020

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Twitter, personeline 'Evden çalışın' dedi

Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki personeli için evden çalışmanın zorunlu olduğunu duyuran Twitter, dünya genelindeki 5 bin personelini de evden çalışmaları konusunda güçlü şekilde cesaretlendirmekte olduklarını bildirdi.

Twitter daha önce de çalışanlarının zorunlu olmadıkça iş seyahatlerin çıkmalarını etkinliklere katılmalarını yasaklamıştı.

03/03/2020 10:53
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TAGS: Twitter, personeline, haber, kıbrıs, ’Evden, çalışın’, dedi
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