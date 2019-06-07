Tarihi trenler turizme kazandırılıyor

Gemikonağı’ndaki CMC maden alanında yıllardır atıl bir şekilde bulunan tren vagonları ve lokomotifler turizme kazandırılıyor.

Vagon ve lokomotifler, Lefke Belediyesi tarafından Karadağ’daki madenci heykeli bölgesine taşınıyor.

Lefke Belediyesi, Gemikonağı’ndaki CMC maden alanında yıllardır atıl bir şekilde bulunan tren vagonları ve lokomotiflerin turizme kazandırılması için adım attı.

Bölgede, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi gözetiminde Lefke Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde tren vagonları ve lokomotifler tırlarla Lefke’nin Karadağ bölgesindeki Madenci Heykelinin bulunduğu alana taşınıyor.

Bölgenin yapılacak düzenlemelerle bir açık hava müzesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili olarak BRT’ye bilgi veren Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, vagon ve lokomotiflerin CMC tarafından maden taşımacılığında kullanıldığını ve 45 yıldır da atıl durumda bulunduklarını söyledi.

Kaya, 3-4 yıldır bu değerlere sahip çıkmak için mücadele verdiklerini anlatarak, bölgede madenciliğin simgesi olan 10 adet tren, 1 vinçli tren ve 20 vagonun Lefke Karadağ bölgesine taşınmaya başlandığını kaydetti.

Kaya hedeflerinin Lefkenin geçmişini hatırlatan açık müza oluşturmak olduğunun altını çizdi.

Tren ve lokomotiflerin bir kısmının Madenci Heykeli Bölgesinde bir kısmının da trenin geçtiği güzergahlarda sergileneceğini ifade eden Kaya, bakım, boya ve tamirat çalışmalarına imkanları ölçüsünde başlayacaklarını ve Lefke’nin geçmişiyle ilgili bir açık müze oluşturmak istediklerini belirtti.

(BRT)