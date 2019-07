Yorgos Vasiliu’dan Anastasiadis’e: Takvim fobisinden kurtul!

Eski Rum Cumhurbaşkanı Yorgos Vasiliu, Rum tarafının olası bir müzakere sürecinin takvimli olmasına karşı çıkmaktan artık vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Eski Rum Lider Yorgos Vasiliu, Alithia Gazetesi’ne verdiği mülakatta, Rum Lider Anastasiadis’e “takvim” fobisinden kurtulma çağrısı yaptı.

Vasiliu, “Kıbrıs Rum tarafının takvim olmasının gerekli olmadığı yönündeki tezi, tamamen yanlıştır” dedi.

Rum liderliği yıllardır müzakerelerin ucu açık olmasını savunarak, takvimlendirilmiş ve zaman kısıtlaması getirilmiş sonuç odaklı bir süreci reddediyor. Kıbrıs Türk tarafı ise Rum tarafının tanınmışlık avantajı nedeniyle takvimsiz, ucu açık bir müzakere sürecinin sonuç odaklı olamayacağını belirtiyor. Kıbrıs Rum tarafının takvim fobisi, sürecin başarısızlıkla sonuçlanarak çökmesi durumunda KKTC'nin uluslararası meşruiyet kazanması korkusundan kaynaklanıyor.

BM Genel Sekreteri Guterres’in son raporlarında, doğrudan takvim ifadesi kullanılmamakla birlikte görülebilir yakın bir gelecekte denilerek, zaman kısıtlamalı bir yeni sürece işaret ediliyor.

Vasiliu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’ne durumun netleşmesi ve yaratılan bulanıklığın giderilmesi için gayrı resmi beşli konferans toplanması için yazdığı mektuba ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Bana göre bizim, bu öneriyi kabul etmemiz için her türlü nedenimiz vardır. Görüşmeye gitmek istemediğimiz imajını verirsek, o zaman sorumluluk bizde olacak. Antonio Guterres emin değilse ve temsilcisi Lute her iki tarafın da koşulsuz müzakere etmeye kararlı olduğuna onu ikna etmezse, Guterres Kıbrıs’a zaman ayırmaya niyetli değildir. Ancak her şeyden önemlisi, yalnızca koşulsuz müzakere etmemiz değil, müzakerelerin bitiş tarihinin de olmasıdır. Kıbrıs Rum tarafının takvim olmasının gerekli olmadığı yönündeki tezi, tamamen yanlıştır. Örneğin hedefimizin, önümüzdeki iki-üç ay içinde sonuca varmak olduğunu söyleyebiliriz. Farz edelim sonuca varılmadı ve çıkmaz yaşandı, bu durumda da sorumluluğun yüklenmesi gerekir. Ancak eğer küçük bir ilerleme dahi olursa, müzakerelere biraz uzatma verilmesi, çok zor olmayacaktır. Çözümü isteyen biz olduğumuz için, takvimler bizi korkutmamalı.”

Son dönemde, Güney Kıbrıs'ta geleneksel Kıbrıs Rum tezleri ile ilgili eleştiriler yoğunlaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Akıncı'nın önerisinin ardından, Rum tarafının kendi egemenlik alanı olarak gördüğü hidrokarbon konusunu müzakerelerde ele almama tavrına ilişkin eleştiriler başlamıştı. Güney Kıbrıs’ın önemli gazetelerinden Politis başyazısında, Kıbrıs Rum tarafının Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de huzurunda masaya doğal gaz konusunu da koyarak aynı zamanda görüşmelerin tamamlanması için makul bir takvimi kabul etmeye çağırmıştı.