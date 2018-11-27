Başbakan yurda döndü

9. Boğaziçi Zirvesi nedeniyle pazar günü gittiği İstanbul’daki temaslarını tamamlayan Başbakan Tufan Erhürman, bu akşam yurda döndü.

Başbakan Erhürman’ı Ercan Havalimanı’na varışında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve öteki yetkililer karşıladı.

İstanbul’da Uluslararası İşbirliği Platformu’nca düzenlenen “Barışın Sürdürülmesi ve Herkes İçin Kalkınma” ana temalı 9. Boğaziçi Zirvesi’nin onursal açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ikinci gün olan bugünün onursal açılış konuşmasını ise Başbakan Tufan Erhürman yapmıştı.

Erhürman, dün akşam İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle de bir araya gelmişti.