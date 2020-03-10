UEFA'dan EURO 2020 için koronavirüs açıklaması

UEFA, EURO 2020 planlamasında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı. EURO 2020'nin açılış maçı Roma'da İtalya - Türkiye maçıyla yapılacak.

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10/03/2020

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UEFA'dan EURO 2020 için koronavirüs açıklaması
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UEFA, EURO 2020 planlamasında bir değişiklik olmadığını duyurdu.

Açıklamada "EURO 2020'nin planlamasında bir değişiklik yok, 12 Haziran'da Roma'da açılış yapılacak. Koronavirüs tehlikesiyle ilgili tüm uluslararası ve yerel yetkililerle görüşmeler sürüyor. Şu anda değişikliğe gerek görülmüyor" ifadelerine yer verildi. 

10/03/2020 17:52
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