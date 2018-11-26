16 arka kameralı telefon!

Akıllı telefonların arka tarafındaki artan kamera sayısı kuşkusuz şu sıralar teknoloji devlerinin en çok mesai harcadığı konulardan biri.

Sosyal medya kullanımının da etkisi ile pek çok kullanıcının telefon seçerken fotoğraf odaklı düşünmesi LG'yi harekete geçirdi.

LG 16 arka kameralı bir cihaz için ABD'de patent başvurusu yaptı.

Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi tarafından onaylanan patentte, kameraların 4x4'lük bir düzende yerleştirildiğini görüyoruz.

Patent başvurusu, 16 kameranın özçekimler için de kullanılabileceği gösteriyor.