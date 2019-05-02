Çocuklarını kaçıran Ürdünlü baba ve üç çocuğu KKTC'de tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta, dün 3 çocuğunu kaçıran Ürdün uyruklu 42 yaşındaki Sufian Mohammad Abdallah Marie, çocuklarıyla birlikte KKTC’de tespit edilip Barış Gücü aracılığıyla Rum Yönetimi’ne teslim edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 12, 6 ve 4 yaşlarındaki üç çocuğuyla birlikte dün öğlen Gayretköy’de tespit edilen Ürdünlü Sufian ve çocuklar için, İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komite’yle temasa geçildi.

Ardından, Ürdünlü Sufian ve 3 çocuk, saat 14.30 sıralarında Ledra Palace Sınır Kapısı’nda BM Barış Gücü yetkililerine teslim edilerek Rum Yönetimi’ne iade edildi.