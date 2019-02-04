'İstanbullu Gelin histerisine teslim olan İsrail'in yeni seks sembolü Özcan Deniz'

İsrail'in Viva kanalında gösterilen 'İstanbullu Gelin'in ülkede her geçen gün büyüyen bir külte dönüştüğünü, bu Türk dizisi karşısında İsraillilerin tüm zamanların en yoğun histerisine kapıldıklarını aktaran Haaretz gazetesi, dizinin başrollerinden Faruk Boran'ı canlandıran Özcan Deniz'den 'İsrail'in yeni seks sembolü' diye söz etti.

SADECE MÜPTELALAR İÇİN

"Türkler geri döndü ve tüm İsrail'i kendilerine müptela ettiler" başlıklı çok geniş bir haber analiz kaleme alan gazeteci-yazar Ariana Melamed, İsraillilerin açtığı 'İstanbullu Gelin, sadece müptelaları için' başlıklı gruba da katılmak için talep gönderdi.

NEREYE BAKSAN FARUK BORAN'IN YÜZÜ

Talebin birkaç saat içinde kabul edilmesinin ardından kendini İsrail'in yeni seks sembolü Özcan Deniz'in canlandırdığı Faruk Boran'ın resimlerinin basıldığı kupalara, şekerle çizildiği keklere bakarken bulduğunu belirten Melamed, grup üyelerinin Süreyya'nın güzel süveterlerinden nerede bulabileceklerine, internette nereden sipariş edebileceklerine dair kritik bilgileri aralarında paylaştıklarını kaydetti.

BİRKAÇ SAATTE YÜZLERCE YENİ ÜYE

İlk girdiğinde 67.409 üyeli gruba o arada 400'den fazla kayıp ruhun daha katıldığını dile getirdi.

FARUK EVLİ Mİ, KÜRT OLDUĞU DOĞRU MU?'

Bu arada bağımlılardan gruba hep benzer sorular geliyordu: Faruk evli mi? (Türk magazin basınına göre evet, ama belki pek de mutlu değil.) Kürt olduğu doğru mu? (Evet, doğru.) Konak gerçek mi? (Hayır. Sadece dizi için inşa edildi. Set aslında terk edilmiş bir ayakkabı fabrikası. Senaryonun Bursa'da diye sınmasına karşın İstanbul'un Beykoz semtindeki bir tepede bulunuyor.)

'BİR DEMET MAYDONOZLA DA OLUR'

Günde gelen yüzlerce mesaj arasında aklında en çok kalanı da aktaran yazar, Faruk'un Süreyya için aldığı çiçek buketini elinde tuttuğu fotoğrafın altına üyelerden birinin "Tatlım, ben beni bir demet maydozla bile götürürsün" yorumunu yaptığını kaydetti.

FARUK'LA BİR SELFİE UĞRUNA SETE AKIN VAR

Faruk Boran yani Özcan Deniz ile selfie çekme umuduyla çok sayıda İsraillinin dizinin setine akın ettiğini belirten yazar, bu arada dolandırıcıların da seti gezdireceğiz diye kişi başı 200 dolar topladıkları turlar düzenledikleri, oysa seti gezmenin bedava olduğu ve oyuncu kadrosunun çok dostça davrandığı uyarısını yaptı.

EN BÜYÜK ARZULARI: FARUK İSRAİL'E GELSİN

Grup üyelerinin en büyük arzusunun Faruk'un İsrail'e gelmesi olduğunu aktaran yazar, onu görmek için İsrail'in antik liman kenti Kayserya'daki amfiteateri doldurmaktan söz ettiklerini kaydetti.

'AİLENİN STATÜSÜ İLE BİREYLERİN GERÇEK ARZULARI ARASINDAKİ ÇATIŞMA'

Neo-Marxist bakış açısından Latin Amerikan ya da Türk dizilerinin yoksul ve hatta yetim ama iyi kalpli kız ile zengin ve güçlü erkek arasındaki aşk hikayesine ve çeşitli olayların ardından evlenmelerine, yani Külkedisi Sinderella örgüsüne dayandığını, ama İstanbullu Gelin'in aynı izleğe rağmen sıradan bir telenovela olmadığını dile getiren Ariana Melamed, diziyi Faruk-Süreyya aşkı sürükler gibi gözükmesine karşın, bunun aslında 'Dallas'ın 'Cesur ve Güzel' ile karşılaşması gibi bir mega pembe dizi olduğunu, anakonusunun da sosyoekonomik bir birim olarak ailenin statüsü ile aileyi oluşturan bireylerin arzularının çatışması olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

TÜRKİYE'DEKİ MUHAFAZAKARLIK-MODERNLİK MÜCADELESİNİN ÖYKÜSÜ'

"Bu da muhafazakar değerlerle modernlik arasındaki mücadele demek. Bu, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmasından beri Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en önde gelen sitasi ve toplumsal mücadeledir. Gelin'de bu mücadele erkek hegemonisi altındaki kadınların statüsüyle ilgili tartışmalarda vücut buluyor."

"Faruk evlendikten sonra Süreyya'nın sahnede şarkı söylemesi fikrine dayanamıyor. Hizmetçi Bade aristokrat bir aileden gelen Murat'ın cinsel saldırısına uğradığını itiraf ettiğinde, kadın işvereni 'Sen ne yaptın' tepkisini gösteriyor."

"Dizide her kadın kendisine dayatılan konumdan sapması ve yanında gerçek bir erkek olmadan dünyaya açılmaya çalışması halinde cinsel tacize, erkek şiddetine, kürtaja veya aşağılamaya uğramayı bekleyebilir."

"Sarışın ve şuh olduğu yetmezmiş gibi yaprak sarmaları elleriyle yiyen motosikletçi Zeynep, kadınlığın tahammül edilemeyecek bir temsilidir, konakta hayatta kalamayacağı aşikardır. Süreyya pes edip şarkı söylemeyi bırkacaktır, karşılığında aşkta kazanacaktır. Faruk ona kötülük yapıp şiddet uygulayacaktır, ama o Faruk'u affedecektir. Fikret İpek'e tecavüz edecek, Ömer Süreyya'yı kıskandığı için kendisini vuracak, Murat Bade yüzünden kazada yaralanacak ve despot maderşahi Esma'nın dediği gibi 'herkes yerini bilecek'tir, çükü eğer bilmezse düğünler felakete döner."

"Hepsinin tepesinde sömüren kapitalizm içinde yer etmiş kaygı sendromu kol gezer: Erkek intikamı her zaman zorunlu olarak bir tür iş hayatı rekabeti içerir ki, bunun doğuştan zegin ve asil aileyi servetinden ve evinden etme tehididi vardır."

'AYNI ZAMANDA İSRAİL'İN KARAKTERİSTİĞİ'

Analizlerine devam ederken İsraillilerin niye Gelin'i izlerlen ekran başından kalkamadığını da soran İsrailli gazeteci-yazar, dizinin modern İsrail toplumunun pek çok kilit anını, geleneğini ve karakteristiğini yansıttığı değerlendirmesini yapıp örnekler vermesinin ardından yazıyı şöyle noktaladı:

'HEPİMİZ BİRAZ TÜRK'ÜZ'

"Beğenin ya da beğenmeyin, biz biraz Türk'üz, liberal olduğumuza inanırken muhafazakarlığa derinden saplanmış haldeyiz, annemiz için 'benzemez kimse sana' derken ailenin her şeyden önce geldiğini ve sonunda aşkın kazandığını bilerek- daha 100'den fazla bölüm böyle gider."