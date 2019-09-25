7 Yaşında evlat edinilen 'kızın' aslında 30 yaşında olduğu anlaşıldı
ABD'li Kristine Barnett ve eski eşi Michael Barnett, 2010 yılında evlat edindikleri ve yedi yaşında olduğunu düşündükleri Natalia Grace üç yıl sonra Indiana eyaletindeki evlerinde tek başına bırakarak, Kanada'ya yerleştikleri için çocuğa kötü muamele etmek suçlamasıyla yargılanıyor
25/09/2019
HK
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Hikaye, her ne kadar bu noktaya kadar çocuğa iyi davranmayan "üvey anne-baba" meselesine benzese de durum ilk başta görüldüğünden çok daha karmaşık.
Barnett ailesinin iddiaları 2009 yılında çekilen Evdeki Düşman (Orphan) filmini akıllara getiriyor.
Zira, Barnett'ler, Natalia'yı sekiz yaşında sanarak evlat edindiklerini ancak gerek doktor gerekse de mahkeme kayıtlarına göre, yaşının 30 olduğunu öne sürüyor. Ailenin iddiasına göre, boyu 1 metreden kısa olan Natalia cüce sendromundan muzdarip ancak hayatı boyunca insanları çocuk olduğuna kandırmayı başarmış.
Aile ayrıca, Natalia'nın yaşını ve gerçek kimliğini sorguladıkça agresifleştiğini ve yıllarca ölüm tehdidi altında yaşadıklarını söylüyor. Kristine Barnett, Natalia'nın kendilerini uyurken bıçaklamakla tehdit ettiğini, elektrikli çite itmek istediğini ve kahvesine çamaşır suyu koyarken yakaladığını iddia ediyor.