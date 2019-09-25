7 Yaşında evlat edinilen 'kızın' aslında 30 yaşında olduğu anlaşıldı

Hikaye, her ne kadar bu noktaya kadar çocuğa iyi davranmayan "üvey anne-baba" meselesine benzese de durum ilk başta görüldüğünden çok daha karmaşık.

Barnett ailesinin iddiaları 2009 yılında çekilen Evdeki Düşman (Orphan) filmini akıllara getiriyor.

Zira, Barnett'ler, Natalia'yı sekiz yaşında sanarak evlat edindiklerini ancak gerek doktor gerekse de mahkeme kayıtlarına göre, yaşının 30 olduğunu öne sürüyor. Ailenin iddiasına göre, boyu 1 metreden kısa olan Natalia cüce sendromundan muzdarip ancak hayatı boyunca insanları çocuk olduğuna kandırmayı başarmış.

Aile ayrıca, Natalia'nın yaşını ve gerçek kimliğini sorguladıkça agresifleştiğini ve yıllarca ölüm tehdidi altında yaşadıklarını söylüyor. Kristine Barnett, Natalia'nın kendilerini uyurken bıçaklamakla tehdit ettiğini, elektrikli çite itmek istediğini ve kahvesine çamaşır suyu koyarken yakaladığını iddia ediyor.

25/09/2019 13:52