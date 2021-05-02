Cabacaba, YEK’e ve KIBTEK’e önerilerde bulundu…

Yüksek Yenilenebilir Enerji Mühendisi, CABACABA Solar Direktörü Nafi Cabacaba, Yenilenebilir Enerji Kurulu (YEK) Başkan ve üyelerine ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIBTEK) üst yönetimi ile yönetim kuruluna “Yenilenebilir Enerji Tüzük Değişikliği” hakkında önerilerde bulundu.

Nafi Cabacaba, dokuz ay sonra yenilenebilir enerji sektörünü kapatmamak ve binlerce kişinin işsiz kalmaması için tüm paydaşların elini çabuk tutması ve yapması gerekenleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Nafi Cabacaba, YEK’e ve KIB-TEK’e yönelik yazısında, şu tespitlerde bulunup, şu önerileri yaptı:

• YEK Belgesi

“YEK üretim belgesinin verilebilmesi için ‘final approval’ aranması şartı konusunda; belediyelerin veya kaymakamlıkların solar enerji denetimi ile ilgili teknik personeli olmadığı gibi elektrik kurulumlarını denetleme yetkileri de yoktur. Belediye veya kaymakamlıkların geçmişteki sıkıntılarını gidermek adına yaratılacak evrak işleri ve zorlukları düşünerek, bu maddenin kaldırılması elzemdir. Önceden olduğu gibi, isteğe bağlı olarak izin belgesinde yazılan yerel yönetimlerin talep etmesi durumunda ekstra izin alınması talebi kalabilir. Amaç statik çalışma yapılması ise; demir kaynak ile yapılabilecek sistemler için bağımsız mühendisler tarafından uygunluk belgesi veya beyanname verilebilir.

• Elektrik Enerjisi Üretimi Bakımından YEK Belgelerinin Sınıflandırılması

Dünya genelinde hava şartları, global ısınmaya istinaden değişmektedir. Bu sebeple, havadaki güneşlenme oranı, clear index, toz oranının artış göstermesi, gölgelenme vb. benzer sebeplerden dolayı solar enerji üretimleri düşüş göstermektedir. Buna istinaden, Kıbrıs adasında, birçok bölgede 1kWp’lik sistemin 1500 kWh üretimi olduğu gözlemlenmiştir. Konut ve konut dışı tarifelerde kullanılacak formüldeki rakamın 1600 yerine 1500’e bölünmesini ve ona göre izinlendirilmesi önerilir.

• OG Seviyesindeki Kriterler

Burada belirtilen tarım arazilerinde kurulum yapılmaması şartının, 1. sınıf tarım arazisi olarak değiştirilmesi önemle arz olunur. Kuzey Kıbrıs Tarım Dairesi verilerine göre, adamızda 1. sınıf tarım arazisi dışındaki arazilerde verimli tarım yapılması sürdürülebilir değildir.

• Üretilen Enerjinin Şebekeye Aktarılması

KIB-TEK şebekesine bağlı akıllı sayaçların tamamı elektronik olarak KIB-TEK merkeze bağlıdır ve voltaj, harmonic, reaktif, peak yük ve peak enerji aktarımları gibi tüm detaylı veriler sağlıklı bir şekilde her 15 dakikada 1 aktarılmak kaydı ile takip edilmektedir. Inverter çıkışına, ayrı sayaç konulması, başta KIB-TEK’in planlamalarında değişikliğe gitmesi, mali olarak gerekli hazırlıkta olması ve bu sayaçların montajı konusunda saha da ve ofis de gerekli ekiplerin oluşturulması ile mümkündür. Fakat mevcut durumda, ülkemizde 3 faz sayaç 3 aydır yoktur. Doğru planlama olmadığı sürece sektöre engel olabilecek ve zaman kaybı ve ek bir maliyet yaratacak bir konudur. Dünyanın farklı noktalarında çift sayaç takılmasının sebebi, sayaçların manuel olması, bir diğer deyişle dijital olmamasından dolayıdır. Bizim şebekemizde öyle bir problem yoktur. Bu maddenin öncelikli olarak çıkartılması gerekmektedir. Eğer bu maddedeki amaç, voltaj, harmonic vb. değerleri kontrol altına almak ve cezai yaptırım uygulayabilmek ise, söz konusu sayaç sahibinin kurallara uymasını sağlamak adına tarifesinin de değişikliğe gidip, düzenleme yapılana dek solar sistemden yararlanamaması sağlanır.

KIB-TEK’in, halka ilettiği enerjinin voltajını garanti altına alarak, 240 V (+%8, -%10) olarak devamlılığını sağlayabildiği sürece, bu maddeye herhangi bir itiraz yoktur. KIB-TEK bölgedeki voltajı sabit tutmakla yükümlüdür.

• Gelecekte yapılacak tüzük değişikliklerinin aynen şimdi yapıldığı gibi, paydaşlarla paylaşılması elzemdir. Bu konuda YEK Kurulu Başkan ve üyelerinin olumlu tercihi sebebi ile tebrik ederim.

KIB-TEK’in ivedi olarak yapması gereken hususlar:

• İlk aşamada yoğun güneş enerjisi olan mahallerdeki trafoların mevcut ihtiyaca göre güçlendirilmesi ve ivedi şekilde mahallelerde trafonun bulunduğu yerlere konteyner bazlı solar enerjiye uygun, uzun ömürlü merkezi depolamalı sistemlerin yerleştirilmesi. Bu sayede, mahalledeki solar enerji sistemlerinden kaynaklı voltaj ve harmonic dengesizlikler giderilecek olup, aşırı enerji talebi (peak yük) esnasında veya solar enerjinin hava şartları sebebi ile dengesiz enerji giriş-çıkışı yaptığı zamanlarda devreye otomatik olarak girip, arz güvenliğini sağlayabilecektir. Bölgesel (dağıtık-decentralized) depolama sistemlerinde kayıplar minimum seviyeye çekilecektir. KIBTEK şebekesindeki ‘peak’ zamanlardaki talep, gündüz solar enerji üretimi veya KIBTEK’in ihtiyaç fazlası ürettiği enerji ile şarj edilen akülerden karşılanabilecek olup, bölgesel arz güvenliği sağlanacak ve sürdürülebilir solar enerji kurulumlarının önü açılabilecektir. Akü yatırımı KIBTEK tarafından karşılanacaktır. Yatırım maliyeti, tasarruf edilecek yakıttan, peak zamanlarda kullanılan yüksek yakıt miktarından, bakım onarım çalışmalarından karşılanabileceği gibi, maktu ücrete de kısa süreliğine 1TL solar enerji fonu eklenerek karşılanabilecektir.

• KIBTEK şebekesini güçlendirmek, bakım çalışmalarında KIBTEK şebekesini rahatlatacak ve şebekedeki harmonic kontrolünü yapabilecek özellikte algoritma tabanlı merkezi akü bloklarının entegrasyonunun sağlanması. Bunun sonucunda, şebekedeki yük ve gerilim dalgalanmaları önlenecek olup, büyük çapta enerji kesintilerinin önüne geçilecektir.

• 2020 yılında uzmanların da yer aldığı KTEMO Enerji Politikaları Komitesi tarafından hazırlanan raporda da belirtildiği üzere, arz güvenliği ve sürdürülebilir bir enerji yapısı için;

- Kısa vadede, yatırım gerektirmeyen ve de KIBTEK’in elinde bulunan mevcut elektronik sayaçlardan alınacak veriler ile analizlerin tamamlanması,

- Enerji verimliliği tüzükleri ve teşviklerinin ivme kazandırması adına ivedi şekilde uygulamaya konması,

- Depolama sistemlerinin decentralized ve centralized olacak şekilde ivedi olarak KIBTEK tarafınca hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Sürdürülebilir bir gelecek için yeni teknolojileri de kullanarak çalışmaya devam etmeliyiz.”

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02/05/2021 13:31