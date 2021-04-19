Çad'da etnik çatışmalar: 100 ölü

Çad'ın güneyinde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısı 100'e yükseldi. Salamat bölgesinde acil durum ilan edilmesi istendi.

Salamat bölgesindeki Sihep ve Ambarit köylerinde bir tarafta Araplar, bir tarafta Dagal ve Kibet etnik grupları arasında geçen hafta başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı.

Ülkedeki İnsan Hakları Ulusal Komisyonu (CNDH), hükümeti Salamat bölgesinde acil durum ilan etmeye çağırarak halkın silahsızlandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Çok sayıda ev ateşe verildi

Salamat Valisi General Yambaye Massyra Abdel, geçen hafta, çatışmalar sırasında çok sayıda evin ateşe verildiğini, olaya son vermek ve sorumluları gözaltına almak amacıyla güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlandığını söylemişti.

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19/04/2021 11:55