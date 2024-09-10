Çad'da sellerden yaklaşık 1,5 milyon kişi etkilendi, 340 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Çad'da geçen aydan bu yana etkili olan sellerden yaklaşık 1,5 milyon kişinin etkilendiğini ve en az 340 kişinin öldüğünü bildirdi.

Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Çad'da ağustos sonunda 964 binden fazla insanın şiddetli yağmur ve sellerden etkilendiğini duyurduklarını hatırlatan Laerke, "Çad'da seller devam ediyor. Ülke yetkililerine göre etkilenen kişi sayısı yaklaşık 1,5 milyon kişiye yükseldi ve sellerde en az 340 kişi öldü." dedi.

Ülkede on binlerce evin yıkıldığını söyleyen Laerke, tarım arazilerinin sular altında kaldığını ve hayvanların boğulduğunu bildirdi.

- "3,4 milyon insan akut açlıkla karşı karşıya"

Laerke, "Çad'da 3,4 milyon insan halihazırda akut açlıkla karşı karşıya. Ülkede şu anda ve gelecekte çok daha az gıda bulunacak. Nüfusu yaklaşık 19 milyon olan Çad'da 'en yüksek gıda güvensizliği seviyesi' kayıtlara geçti." bilgisini verdi.

BM kuruluşları ve ortaklarının Çad yetkililerine destek verdiğini kaydeden Laerke, gıda, sağlık hizmetleri ve diğer ihtiyaçları temin etmeye çalıştıklarını söyledi.