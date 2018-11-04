Cadı'dan sevdiklerine son mesaj

Yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle dün hayata gözlerini yuman Lefkoşa'nın sevilen kişilerinden Naime Timur bugün defnedildi.

Timur'un hayatını kaybetmesinin ardından iş arkadaşları ve yakınları Naime Timur'un sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Naime Timur'un tüm sevenlerine iletilmesini istediği mesajı aktardı.

Timur'un hastanede çekilmiş fotoğrafı ile paylaşılan yazıda "Gidiyorum, ama hiç gidesim yok. Dünyanın en zengin ve en mutlu insanı olarak gidiyorum. Çünkü sizler gibi insanlar tanıdım" ifadelerine yer verildi.