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Cadılar Bayramı Gazimağusa’da Kutlandı

Gazimağusa’da Cadılar Bayramı renkli görüntülerle kutlandı.

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02/11/2019
HK

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Cadılar Bayramı Gazimağusa’da Kutlandı

Gazimağusa’da Cadılar Bayramı renkli görüntülerle kutlandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Ofis tarafından Cadılar Bayramı dolayısıyla “Halloween Party” düzenlendi. Kampüs içerisinde renkli görüntüler yaşandı.

DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler giymiş oldukları kostümler ve yapmış oldukları yaratıcı makyajlar ile büyük ilgi topladılar.

Gazimağusa Kaleiçi’ni de cadılar bastı oldukça kalabalık olan ve renkli kostümlerle alanı dolduran Cadılar gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendiler. (MHA)

02/11/2019 14:49
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TAGS: cadılar bayramı, haber, kıbrıs, Gazimağusa
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