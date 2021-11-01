Cadılar Bayramı kana bulandı: 12 ölü

ABD'de hafta sonu Cadılar Bayramı kutlamaları dolayısıyla kana bulandı. Etkinliklerde en az 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'de Cadılar Bayramı dolayısıyla hafta sonu yapılan kutlamalarda düzenlenen silahlı saldırılarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'deki silahlı olaylarla ilgili verileri derleyen Silahlı Şiddet Arşivi sitesi ve CNN'e göre, ABD'de Cadılar Bayramı (Halloween) kanlı geçti.

California'dan Florida'ya kadar ülkenin farklı bölgelerindeki kutlamalarda düzenlenen silahlı saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

Diğer yandan, siteye göre, 2021'de şimdiye kadar ülke genelinde benzeri toplam 599 silahlı saldırının gerçekleştiği, bu sayının 2020'de 611, 2019'da ise 417 olarak kayıtlara geçtiği bilgisi paylaşıldı.

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01/11/2021 19:15