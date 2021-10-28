Cadılar Bayramı'nda ABD'de harcama rekoru bekleniyor

Ekim ayının son günü kutlanan, renkli kostümlere ve korku temalı süslemelere sahne olan Cadılar Bayramı için Amerikalılar her yıl milyarlarca dolarlık harcama yapıyor.



Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşen Cadılar Bayramı kutlamalarına bu yıl daha fazla kişinin katılması öngörülüyor.



Amerikalıların Cadılar Bayramı için bu yıl her zamankinden daha fazla harcama yapacağı tahmin edilirken, yapılacak harcamaların perakende sektörünü canlandırması bekleniyor.



Ülkede perakendecilerin Cadılar Bayramı öncesi raflarını şeker, dekor ve kostümle doldurmak için ürünlerini normalden daha erken getirmek gibi bir dizi önlem aldığı belirtiliyor.



AMERİKALILARIN YÜZDE 65'İ KUTLAMALARA KATILMAYI PLANLIYOR

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) ile Prosper Insights & Analytics'in 8 bini aşkın tüketiciyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarından derlenen bilgilere göre, Amerikalıların yüzde 65'i bu yıl Cadılar Bayramı'nı kutlamayı ve ilgili etkinliklere katılmayı planlıyor.



Bu oran geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle yüzde 58'lerde kalırken, salgın öncesinde 2019'da ise Cadılar Bayramı'nı kutlayanların oranının yüzde 68 olduğu kayıtlarda yer alıyor.



Cadılar Bayramını kutlayacakların yüzde 66'sı bu yıl şekerleme dağıtmayı, yüzde 52'si evlerini süslemeyi, yüzde 46'sı kostüm giymeyi, yüzde 44'ü balkabağı oymayı, yüzde 25'i partiye katılmayı, yüzde 20'si evcil hayvanına kostüm giydirmeyi ve yüzde 18'i perili ev ziyaret etmeyi planlıyor.



ORTALAMA 102,74 DOLAR HARCANMASI BEKLENİYOR

Cadılar Bayramı dolayısıyla, tüketicilerin yapacağı harcamaların bu yıl 10,14 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu tutarın geçen yıl ise Covid-19 salgının etkisiyle 8,05 milyar dolar seviyesinde kaldığı kaydediliyor.



Bu yıl Cadılar Bayramı'nı kutlayacak Amerikalıların sayısının artmasıyla ortalama harcamanın da yükseliş göstermesi öngörülüyor.



Amerikalı tüketiciler, Cadılar Bayramı temalı kostümler, şekerler, süslemeler ve tebrik kartları için bu yıl ortalama 102,74 dolar harcamayı planlıyor. Bu tutarın geçen yılki ortalama harcama tutarının 10 dolar üzerinde olduğu belirtiliyor.



Çocuklu ailelerin, Cadılar Bayramı temalı ürünlere çocuksuz ailelere göre 2 kat fazla harcadığı tahmin ediliyor.



EN FAZLA HARCAMANIN KOSTÜMLERE YAPILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Cadılar Bayramı'nda en fazla harcamanın 3,32 milyar dolar ile kostüm alışverişi için yapılacağı tahmin ediliyor. Kostümlere yapılacak harcamanın 2017'den bu yana kaydedilen en yüksek tutara ulaşması söz konusu. Bayram alışverişinde kostümleri 3,17 milyar dolar ile dekorasyon ürünleri ve 3 milyar dolar ile şekerlere yapılan harcamalar takip ediyor.



Ayrıca, tüketicilerin bu yıl Cadılar Bayramı alışverişlerini her zamankinden daha erken yaptığı belirtiliyor.



YETİŞKİNLER CADI, ÇOCUKLAR ÖRÜMCEK ADAM KOSTÜMÜNÜ TERCİH EDİYOR

Bu yıl 4,6 milyondan fazla yetişkin cadı kostümü, 1,6 milyonu aşkını vampir kostümü, 1,4 milyondan fazlası hayalet kostümü, 1,1 milyonu aşkını kedi kostümü ve 1,1 milyonun üzerinde yetişkin korsan kostümü giymeyi planlıyor.



Cadılar Bayramı kutlamalarından 1,8 milyonu aşkın çocuk örümcek adam kostümü giymeyi düşünürken, 1,6 milyonun üzerinde çocuk en sevdikleri prenses karakteri gibi giyinmeyi, 1,2 milyondan fazlası Batman kostümü ve 1,2 milyonun üzerinde çocuk ise en sevdiği kahramanın kostümünü giymeyi istiyor.



Hayvanseverlerin evcil hayvanlarına giydirmeyi düşündüğü en popüler kostümler arasında ise yüzde 10 ile balkabağı, yüzde 5 ile sosisli sandviç (hot dog) ve yüzde 4 ile süper kahraman kostümü yer alıyor.

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28/10/2021 16:22