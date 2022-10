Cadılar Bayramı'nda Dahmer kostümüne yasak

Amerika'nın meşhur seri katili Jeffrey Dahmer'i anlatan dizi, pek çok kişiye Cadılar Bayramı kostümü için de ilham oldu. Ancak kostümlerini alışveriş sitesi üzerinden almak isteyenler, yasakla karşılaştı.

'Canavar: Jeffrey Dahmer'in yeniden Hikayesi' adlı dizi nedeniyle gündeme gelen Amerikalı seri katil Jeffrey Dahmer, Cadılar Bayramı kostümü için de pek çok kişinin benzemek istediği isim haline geldi. Milwaukee Yamyamı veya Milwaukee Canavarı olarak da tanınan, 1978 ve 1991 yılları arasında, ikisi 14 yaşında 17 erkeği öldüren Jeffrey Dahmer'e yoğun ilgi, Cadılar Bayramı için pek çok kişiye ilham olurken, Amerika'nın alışveriş sitesi eBay, bu duruma bir son verdi.

SATIŞ YASAKLANDI

İşlediği cinayetler tecavüz, işkence ve yamyamlık gibi ortak özelliklere sahip olan Dahmer'e benzemek isteyenler, engelle karşılaştı. eBay, Jeffrey Dahmer kostümlerinin satışını yönergeleri ihlal ettiği için yasakladı. Artık Dahmer’den ilham alan kostümlerin eBay’de satışı yasak.

eBay, yönergelerin şiddet eylemlerini veya bu tür faaliyetleri sürdüren kişileri yüceltmeyi yasakladığını söyledi:

“Karar, şirketin alışveriş yapanları, kötü niyetli ürünlerin satışından kâr elde etmek isteyen diğer kişilere karşı koruyabilmesi için verildi.”

Daha önce satışı gerçekleşen turuncu kostümler için artık eBay’e “Jeffrey Dahmer kostümü” yazıldığında, “Tam eşleşme bulunamadı” uyarısı çıkıyor.

Ancak Etsy gibi diğer çevrimiçi alışveriş sitelerinde Jeffrey Dahmer kostümleri olarak etiketlenmiş sarışın peruklar, şeffaf gözlükler ve turuncu tulumlar satılıyor.

Amerika'nın dünyaca ünlü jimnastikçisi Simone Biles da geçen hafta Twitter'da "Jeffrey Dahmer kostümlerini hemen dolaba geri koyun" yazarak Cadılar Bayramı'nda Dahmer kostümlerine karşı tepkisini dile getirdi.

JEFFREY DAHMER KİMDİR?

Jeffrey Dahmer, ABD tarihinin soğukkanlılığı ve vahşiliğiyle en akılda kalan seri katili olarak biliniyor. 1978 ve 1991 yılları arasında Milwaukee, Wisconsin çevresinde çoğunluğu eşcinsel ve/veya siyahi olan en az 17 erkeği öldürdüğünü itiraf etti. 21 Mayıs 1960 tarihinde, Milwaukee, Wisconsin' de dünyaya gelen Jeffrey'nin ebeveynleri Lionel ve Joyce Dahmer, 4 yaşında kasık fıtığı ameliyatı geçirene kadar oğullarını hareketli ve neşeli bir çocuk olarak tanımlıyor. Git gide içine kapanan Jeffrey, zamanla insanlarla iletişimi kesiyor. Bunun yerine çocukken babasının öğrettiği gibi hayvan ölülerini keşfetmeye başlıyor. Eşcinsel olduğunu keşfediyor ve alkol alışkanlığı başlıyor. 1978'de liseden mezun olan Dahmer, anne ve babası boşandıktan sonra evde yalnız kaldı. Kafasında bir süredir dolaşan şeytani fikirleri eyleme geçirmek için zaman buldu. İlk cinayetini otostop çeken Steven Hicks'i öldürerek işledi.

CEZAEVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Babası onu askere gitmeye zorladı ve 1979'dan 1981'e kadar Almanya'da sıhhiye olarak görev yaptı. Alkol alışkanlığını bırakamadığından baharda ordudan ayrıldı ve Ohio'ya döndü.

Orduda da dikiş tutturamayınca ve alkol problemi yüzünden sorunlar çıktıkça babası büyükannesiyle yaşaması için West Allis, Wisconsin'e yolladı.

1985 yılında erkekleri ilaçla uyutarak istismar edebilmek için eşcinsel saunaları uğrak yeri olmuştu. 1982 ve 1986'da iki kez gözaltına alınmasına rağmen, sadece denetimli serbestlik verildi ve tecavüzle suçlanmadı. Dahmer zamanla öldürdüğü kurbanlarının üzerinde farklı şeyler uygulamaya başladı. Cesetler ile ilişkiye girmeye ve bu anları fotoğraflar çekerek kaydetmeye başladı. Kafataslarını ve cinsel organlarını evinin bir köşesinde sergilemek için ayıran Jeffrey, bir de sonrasında yemek için parçalar da ayırdı.

İkisi 14 yaşında toplam 17 kişiyi öldüren Dahmer, yakalandıktan sonra tüm suçlarını itiraf etti. Dahmer, hapishanede bir başka mahkum tarafından öldürüldü.

İKİ BELGESEL ÇEKİLDİ

Dahmer hakkında daha önce 2002'de Dahmer ve 2012'de The Jeffrey Dahmer Files adlarında belgeseller çekilirken, 2017 yılında ise My Friend Dahmer adlı yapım gösterime girmişti. My Friend Dahmer adlı projede 1978'den 1991'e kadar en az 17 erkeği vahşice öldüren Jeffrey Dahmer'i Ross Lynch canlandırmıştı.

23/10/2022 17:36