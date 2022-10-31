Cadılar Bayramı'nda hamam böceği sürprizi: İlçenin her tarafını sardılar

Wyandotte Belediye Meclisi, Cadılar Bayramı şenliklerinin "hamam böceklerinin çocuk kostümlerine bulaşmasını önlemek" için durdurulması yönünde oy kullandı.

Açıklamada dışarıda olanların hamam böceklerini ezip öldürebilse de, hayvanların yumurtalarının hayatta kalabilemesinin başka bir endişe kaynağı olduğu belirtildi. Bu nedenle, Wyandotte sakinlerine sokakların Cadılar Bayramı'nda 16:00-20:00 saatleri arasında "daha fazla hamamböceği göçünü önlemek için" kapatılacağını bildiren bir mektup gönderildi.

Mektupta, kararın "vatandaşların yararına" olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ana caddeye ve Grove'daki kaldırımlara, Orchard ve Pine kavşaklarına ve Eureka'ya barikatlar ve tabelalar yerleştirilecek, cadde ve kaldırımlar araçlara ve yayalara kapatılacak."

KESİN ÇÖZÜM BİR YILI BULACAK

Diğer taraftan, belediye meclis üyesi Todd Hanna, hamamböceği istilasının halkın suçu olmadığını söyledi. Hanna, belediyenin sorunu hafifletmeye çalıştığını ifade ederek, hamam böceği istilasına kesin çözümün bir yılı bulabileceğini aktardı.

Wyandotte’de yaşayan sakinlerden Lisa LaBean ise ilçedeki sorunun boyutunu "Yatakta uzanıyorsunuz ve üzerinizde bir hama böceği gezdiğini düşünerek uyuyamıyorsunuz. Bu korkunç!" sözleriyle vurguladı.

LaBean, hamam böcekleriyle savaşmak için neredeyse bin 800 dolar harcadığını belirterek

"Korkuyorum, onların evime girmesini istemiyorum" dedi.

HER ŞEY BİR EVDE BAŞLADI

Öte yandan, LaBean’in komşuları sorunun 12 Ağustos'ta başladığını söyledi. Komşulara göre, belediye hizmetlileri çöp yuvası bir evi keşfedene kadar sorun ortaya çıkmamıştı.

Komşulardan Tom Vargo, "Görevli,söz konusu evin çöpünü aldığında hemen bir sürü hareket etti ve çöp kamyonun içini hamam böcekleri doldurdu. Kısa bir süre sonra polis evde sağlık kontrolü yaptı ve içerideki koşulların korkunç olduğunu söyledi” dedi.

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31/10/2022 17:36