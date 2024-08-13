Cafe Pascucci Lefkoşa Yenilendi: Modern iç ve dış mekan tasarımı göz dolduruyor

Lefkoşa’nın sevilen ve uğrak mekanlarından Cafe Pascucci, yenilenen iç ve dış mekanlarıyla misafirlerini ağırlamaya başladı. Modern dokunuşlarla tamamen yenilenen mekan, kahve severlere daha konforlu ve şık bir ortam sunuyor.

Yeni dekorasyonunda dikkat çeken unsurlardan biri, dış mekandaki açık hava oturma alanı. Ferah ve doğal bir atmosfer yaratılan bu alan oturma gruplarıyla dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde aydınlatılan bu bölüm, hem estetik hem de huzurlu bir deneyim sunuyor. Ayrıca, sade ve şık masa-sandalye takımlarıyla tamamlanan oturma düzeni, misafirlere rahat bir ortamda kahvelerini yudumlama imkanı veriyor.

Cafe Pascucci’nin iç mekanı da yeniliklerle dolu. Siyah ve beyazın modern uyumuyla tasarlanan iç mekan, endüstriyel tarzda aydınlatmalar ve zarif detaylarla tamamlanmış. Özellikle kafenin iç kısmında yer alan bar alanı, şık aydınlatma detaylarıyla ön plana çıkıyor. Tatlı ve içeceklerin sergilendiği vitrin de yenilenmiş, böylece misafirlerin seçim yapması daha da kolay hale getirilmiş.

Dış mekandaki oturma alanı da genişletilerek, daha fazla misafire hizmet verme kapasitesine ulaşıldı. Palmiye ağaçları ve modern peyzaj düzenlemeleri ile süslenen dış mekan, şehrin yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası sunuyor.

Yenilenen yüzüyle Cafe Pascucci, hem kahve tutkunlarını hem de hoş vakit geçirmek isteyenleri bekliyor. Bu modern ve şık mekan, kahvenin keyfini çıkarırken rahat bir atmosferde dinlenmek isteyenler için yeni bir cazibe merkezi haline geldi.