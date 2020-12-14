Cafe ve restoranlar belli kurallarla açık kalmaya devam edecek

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14/12/2020

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Cafe ve restoranlar belli kurallarla açık kalmaya devam edecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler aldı. 

Cafe ve restoranların daha önce belirtilen kurallar kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları kaydı ile açık kalmalarına karar verildi

Bu kapsamda 6 kişiyi aşmayan masa düzeni ile masalar arası en az 1.5 metre olacak şekilde, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde gerekli oturma düzenin sağlanması gerekiyor.

 Bu kurallara uymadığı tespit edilen cafe ve restoranlar Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında cezai işlem görecek.

14/12/2020 15:00
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TAGS: cafe, restoran
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