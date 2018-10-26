Cafer Gürcafer: Eylemimiz devam edecek

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Başbakan Tufan Erhürman ile yaptığı görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

Gürcafer: "Olumlu bir toplantı gerçekleştirdik, Sayın Başbakan Bakanlar Kurulunu toplayacak taleplerimizi değerlendirecek, Eylemimiz devam edecek. Umarım kısa süre içerisinde bir netice alırız. Nereden bulursanız bulun bizi ödeyin demiyoruz ama devletin bütünlüklü hareket etmemesinden dolayı sıkıntılar katlanıyor" dedi.