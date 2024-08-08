Gürcafer: Türkiye ile “kazan- kazan” temelinde ekonomik işbirliğimiz var

Türkiye basınına konuşan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiyeli yatırımcıların KKTC’ye ilgilerinin artması gerektiğinin altını çizerek, “KKTC bölgenin Miami’sidir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kuzey Kıbrıs’ın konut sektöründe önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, ülke için “bölgenin Miami’si” benzetmesini yaptı.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Gürcafer, "KKTC’de konut yatırımının kazançlı olduğunu belirtirken, bu yatırımın ortalama 5-7 yıl içinde amorti edildiğine de dikkat çekmektedir. Ayrıca, ada genelinde gayrimenkul değerlerinin sürekli arttığını da eklemiştir" diye konuştu.

“Yabancılar için yatırım fırsatları”

Gürcafer, yabancı yatırımcıların KKTC’de konut edinirken dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında bilgi verirken, Türkiye pazarının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Cafer Gürcafer ayrıca, Türkiye ile ilişkilerinin “kazan kazan modeline” dayandığını belirterek, KKTC ekonomisinin güçlenmesi ve Türk yatırımcıların ada üzerindeki ilgisinin artmasını istediklerini ifade etti.

Konut yatırımı 7 yılda amorti ediliyor

KKTC’de konut yatırımın kazançlı olduğunu da ifade eden Gürcafer, "Konut yatırımının geri dönüşüne baktığımızda önemli avantajlar var. KKTC’de konut aldığınızda kira bedeli ortalama 5-7 yıl arasında yatırım bedelini karşılıyor. Yatırımın geriye dönüş oranı KKTC’de çok düşük. Bunun yanında gayrimenkulün değeri sürekli artıyor" diye konuştu.

Adada konut yatırımcılarının izlemesi gereken yol hakkında bilgi veren Gürcafer, "Yabancı yatırımcılar konut alacağı zaman ilgili kurumlardan sorgulama yapıyor, inşaat ruhsatını kontrol ediyor, bölgenin imar planı içerisindeki iznine bakıyor. Özellikle Türk yatırımcılar bu konulara dikkat etmeli. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Emlakçılar Birliği gibi kurumlara gelip danışabilirler. Konut alan yabancılar oturma izni alabiliyor, vatandaşlık alamıyor. KKTC bu coğrafyaya tatil hizmeti veren bir ülke konumunda. Yazlık amacıyla konut alanlar kira getirisi elde edebiliyor. Kıbrıs’ta konut yatırımı hem yazlık hem de yatırım olarak değer kazanıyor. Türkiye pazarı bizim için önemli, ülkemizde soydaşlarımızı görmek bizi memnun ediyor" diye konuştu.

"Türkiye ile ilişkimiz kazan kazan modeline dayanıyor"

Cafer Gürcafer, Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarından da bahsederek, "Türkiye ile ilişkimiz kazan kazan modeline dayanıyor. KKTC ekonomisinin güçlenmeye ihtiyacı var, Türk yatırımcıların yüzünü bu tarafa çevirmesini istiyoruz. Türkiye ile birlikte büyümek istiyoruz" ifadelerini kullandı.