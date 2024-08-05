Cafer Gürcafer teminatla serbest

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İrtikap, Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme" suçları kapsamında tutuklanan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.

Mahkeme, Gürcafer’in seyahat belgelerine el konulmasına, 400 bin TL nakdi teminat, iki kefilin 1 milyon TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.