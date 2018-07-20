HABER KIBRIS

Cafer Gür’ün ölüm sebebi kalp yetmezliği!

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20/07/2018

Cafer Gür’ün ölüm sebebi kalp yetmezliği!

Ziyamet’te bu sabah misafir olarak bulunduğu evde yaşamını yitiren Cafer Gür’un yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın BRT’ye verdiği bilgiye göre , bu sabah saat 08:30 sıralarında, KKTC’de turist olarak bulunan Cafer Gür (E-79), Ziyamet’te misafir olarak kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti.

Polis, Cafer Gür’a yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğunu açıkladı.

BRT/

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TAGS: Cafer Gür
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