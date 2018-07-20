Cafer Gür’ün ölüm sebebi kalp yetmezliği!
20/07/2018
Ziyamet’te bu sabah misafir olarak bulunduğu evde yaşamını yitiren Cafer Gür’un yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’nın BRT’ye verdiği bilgiye göre , bu sabah saat 08:30 sıralarında, KKTC’de turist olarak bulunan Cafer Gür (E-79), Ziyamet’te misafir olarak kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti.
Polis, Cafer Gür’a yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğunu açıkladı.
BRT/