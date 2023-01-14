Cafer Potinci: Ben yaptım

Cumhuriyet Meclisi bahçesine 12 Ocak’ta törenle konulan liderlerin büstleri tartışma yarattı. Özellikle Rauf Denktaş büstüne, ailesi, vatandaşlar ve siyasetçiler Denktaş'a benzemediği gerekçesiyle eleştiride bulundu. Büstleri yapan Sanatçı Cafer Potinci, eleştirilere yanıt verdi. Cafer Potinci, eleştirilen art niyetli olduğunu belirterek “Büstün üzerindeki parlak vernikten ışık yansımasının en kötü olduğu açıyı alarak fotoğraf çekildi” ifadelerini kullandı.

Cafer Potinci'nin açıklamasının tamamı şöyle:

BEN YAPTIM

İki gündür meclis bahçesine konulan büstler ile ilgili çirkin ve seviyesiz eleştirileri okuyorum. Evet o eleştirdiğiniz büstleri ben yaptım. Siyasetten anlamayanı siyasetçi sanattan anlamayanı sanatçı diye nitelendirirseniz sonucun tabii ki bundan farlı olması beklenemez. Daha büst ile heykelin farkını bile bilmeyen ve Sırf eleştirmek için eleştiren, büstün üzerindeki parlak vernikten ışık yansımasının en kötü olduğu açıyı alarak fotoğraf çekip hiç benzememiş demekle alkış alacağını düşünen, daha düne kadar Cumhurbaşkanımızın ardından olmayacak lafları söyleyip bugün bir numaralı milliyetçi olmuşlar ve Cumhurbaşkanımıza bu yakışmazdı diye eleştiri yapıyorlar. Bir büst yapıldığı yaş dönemini yansıtır. Sizin beyninizdeki görüntü ile aynı olması beklenmez. Bu iki büstün sahiplerine benzemediğini iddia edenler belli ki liderlerimizin bu dönemlerini kaçırmışlar.

Bir söz vardır:

“Bir işi bilen yapar, Az bilen akıl verir, Bilmeyen eleştirir, Yapamayan çamur atar.”

Benim atölyemde sizlere yetecek kadar çamurum var. Daha iyisini ben yaparım diyorsanız gelin heykel çamurunuz benden olsun.

Saygılarımla

Bu habere tepkiniz:



14/01/2023 10:43